ジョセフ・コシンスキー監督による新作『マイアミ・バイス』の正式タイトルが、『Miami Vice ’85（原題）』に決定した。あわせて、マイケル・B・ジョーダンとオースティン・バトラーの主演も正式発表されている。米などが報じた。 本作でジョーダンが演じるのはリカルド・“リコ”・タブス役。1984年のドラマ版ではフィリップ・マイケル・トーマスが、2006年のマイケル・マン監督版ではジ