テレビを処分したにもかかわらず、NHKから受信料の請求が届き、「スマホを持っているから契約が必要」と言われて戸惑う方は少なくありません。実際にスマホでNHKを見たことがない場合でも、支払い義務はあるのでしょうか。本記事では、NHK受信料の基本的な仕組みと、スマホ所有時の扱いについて分かりやすく解説します。 NHK受信料は「受信できる設備」があるかどうかで判断される NHKの受信料は、「NHKの放送を受信でき