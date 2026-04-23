【グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味】 販売期間：4月27日～5月下旬予定 価格：Sサイズ 190円～ Mサイズ 270円～ 日本マクドナルドは、キャラクター「グリマス」をイメージしたマックシェイク「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」を全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）にて