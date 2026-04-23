鈴木おさむ氏が「生で見て、うわ! と思った」と振り返るほど圧倒されたタレントとは誰なのか。憧れていた存在を間近で見た瞬間の衝撃を語った。鈴木おさむ氏○生で見たとんねるずに感動「うわ! と思いました」YouTubeチャンネル『鈴木おさむに全部ハナシます!!』で21日に公開された動画「『秋元康は5人いる?』勝ち続ける天才の仕事術、全て話してもらいました」には、秋元康氏がゲスト出演。自身がオーラを感じたあるレジェンドを