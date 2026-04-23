ボーイズグループSS501出身のキム・ヒョンジュンがファンからの贈り物を受け取り、感動を呼んでいる。キム・ヒョンジュンは最近、自身のインスタグラムに済州島（チェジュド）のある飲食店で撮影した写真を投稿した。【写真】キム・ヒョンジュン、勝訴までの全過程公開された写真には、数年ぶりに再訪したという店内の風景とともに、「美味しく食べてね」と書かれたポストイットが貼られた1万ウォン札（約1000円）2枚が収められて