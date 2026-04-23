俳優クォン・サンウが、ドラマ『スタディーグループ』シーズン2に出演する。4月23日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、クォン・サンウはTVINGオリジナルドラマ『スタディーグループ』シーズン2に新たに合流する。【写真】遺伝子強すぎ…クォン・サンウ、息子と2SHOTクォン・サンウは劇中、甥のガミン（演者ファン・ミンヒョン）にケンカの技を伝授した叔父、チョン・ヨンハ役を演じる。姉に内緒で甥を教えていたこと