ILLITが新作に収録された全曲の音源の一部を公開し、カムバックへの熱気に火をつけた。ILLITは、4月21日にHYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通して、4th Mini Album『MAMIHLAPINATAPAI』のハイライトメドレー映像を公開した。【写真】日本人メンバー・イロハ、透き通るような“白肌”メンバーたちが自らスマートフォンで撮影したこの映像は、セルフメイクやペットとの日常など、些細な瞬間を記録して共有することを楽しむ10代