〈油脂コスト継続的に上昇、価格転嫁進まず粗利圧迫、販売数量減少との二重苦〉――前期(3月期)を振り返って国内油脂事業を取り巻く環境は、エネルギーコストや物流費、包材･資材費といったサプライチェーン全体のあらゆるコストが高止まり、さらに上昇する中、年間を通して油脂コストは継続的に上昇した。適正価格の実現に向けて価格改定を進めてきたが、消費環境の悪化に加え、業界の足並みも揃わなかったことから、価格改定の浸