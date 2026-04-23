【日本海軍 戦艦 扶桑 1944 (金属砲身付き)】 8月 発売予定 価格：4,400円 青島文化教材社は、プラモデル「日本海軍 戦艦 扶桑 1944 (金属砲身付き)」を8月に発売する。価格は4,400円。予約は4月30日14時より開始する。 本商品は日本海軍の戦艦「扶桑」を大幅に対空火器を追加した太平洋戦争後期の姿で1/700スケールフルハルモデルで再現したもの。また、スライド金型を