東海地方は、今日23日(木)夜にかけて、雨が降り続くでしょう。この先も、たびたび雨が降り、ゴールデンウィークも、晴れの天気は長続きしない予想です。特に、ゴールウィーク後半は、天気がぐずつく見込みです。今日23日(木)夕方から夜は土砂降りの所も今日23日(木)は、前線を伴った低気圧が、九州付近にあり東へ進んでいます。東海地方にも、まとまった雨雲がかかりはじめ、雨の降り出している所が多くなっています。午後は、低