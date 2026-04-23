２１日、天津博物館「契刻流光−甲骨文没入型インタラクティブ体験デジタル展」で展示を見る人たち。 （天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津4月23日】中国天津市の天津博物館で21日、「契刻流光−甲骨文没入型インタラクティブ体験デジタル展」が始まった。天津博物館が収蔵する甲骨文化財は1700点以上に上り、多くは19世紀末から20世紀初頭の初期出土品で、破片が大きく文字数も多い。内容が豊富で、出土経緯や伝来の経緯も