メジャーリーグドジャースの大谷翔平選手が、投手として3勝目をかけ先発登板しています。日本時間22日は、打者としてアジア出身選手の新記録となる53試合連続出塁をマークした大谷選手。記録の更新に期待がかかりますが、注目の第1打席はファーストゴロ。第2打席以降に期待がかかります。一方、日本時間9日のブルージェイズ戦以来となる投打二刀流での出場でしたが、初回からエンジン全開。先頭バッターを159km/hのストレートで見