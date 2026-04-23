新年度の生活がスタートする中、10代で多発する自転車事故に注意喚起です。NITE（製品評価技術基盤機構）は、傘をハンドルにかけて自転車を運転していると、傘が車輪に巻き込まれて転倒してしまう映像を公開しました。NITEによりますと、こうした自転車による事故は5年間で299件にのぼり、年代別では10代の事故が最も多くなっています。このほか、買い物袋を巻き込み、車輪がロックして転倒するケースなども多く発生していて、NITE