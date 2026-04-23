2児の母でタレントの安田美沙子（44）が22日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告し、花束を手にした写真や夫や子どもたちとの2ショット、食事の様子などを公開した。【写真】「素敵な写真にほっこり」44歳のバースデーを家族に祝福してもらう安田美沙子安田は「お誕生日は。。。次男の送迎、ラジオ パパの展示会とピャーって時間がすぎる。笑」と書き出し、「母と双子の弟も奇跡的にランチだけできました