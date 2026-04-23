元サッカー日本代表の本並健治氏（61）が22日、自身のインスタグラムを更新。元サッカー女子日本代表でタレントの妻・丸山桂里奈（43）との最新スポットでのデートショットを公開した。「まいど！今年3月に出来た大井町トラックスに行って参りました」と報告。「子供服、食事何処、ティータイム、サウナと色々ありました」とつづった。「丸山桂里奈と久しぶりにお出掛けして良く歩きました」とし、丸山とのラブラブショット