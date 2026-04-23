【ラ・リーガ】ソシエダ 0−1 ヘタフェ（日本時間4月23日／アノエタ）【映像】久保建英の「キレキレ切り返し」ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、圧巻のテクニックを披露。ダブルチームで守る相手の守備ブロックを破壊するドリブルで、ファンを歓喜させた。4月18日のコパ・デル・レイ決勝でアトレティコ・マドリードに勝利し、6シーズンぶり4回目の優勝を達成したソシエダは、23日にラ・リーガ第33節でヘタフェと対戦