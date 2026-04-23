◇ナ・リーグフィリーズ2−7カブス（2026年4月22日シカゴ）フィリーズは22日（日本時間23日）、敵地でのカブス戦に敗れ、連敗が8に伸びた。1点を追う2回にソーサの適時打などで2点を奪って逆転に成功。ところが、2回から2番手で登板したウォーカーが、アームストロングに適時打を浴びてすぐさま同点とされると、3回もブッシュのソロなどで2失点した。ウォーカーが5回にも鈴木誠也に2ランを被弾すると、打線は3回以降、