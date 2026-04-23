福岡県の母子生活支援施設で3月、幼い姉妹が死亡した事件で、長女への殺人容疑で逮捕された母親が、自ら首の前側を切って軽傷だったことが23日、捜査関係者への取材で分かった。致命傷を避け、無理心中を偽装した可能性がある。