23日に放送されたテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）で特集された、昭和と令和の働き方の世代間ギャップをめぐる特集で、レギュラーコメンテーターの玉川徹氏のコメントに、解説で出演した千葉商科大の常見陽平教授（労働社会学）が、激しくかみつく場面があった。番組では、恒例のパネルコーナーでこのテーマを特集。前半部分では、今年4月に入社したばかりの新入社員からの退職代行への依頼が、22日ま