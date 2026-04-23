個人事業主のAさんは、今年の利益が予想以上に出たことに頭を悩ませていました。理由は、このままだと所得税が跳ね上がってしまうからです。そこで思いついたのが、古くからの付き合いがある外注先のBさんへの相談でした。【写真】片側1車線道路「自転車を1m空けて追い越せず」→パトカー先頭に100m級渋滞改正道路交通法に疑問の声Aさんは「来年お願いする予定の仕事の一部を今年の分として領収書だけ先に切ってくれないか」とB