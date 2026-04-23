「新人に呼ばれて固まった。『センパーイ、この『#』ハッシュタグって、何に使うんですか？』よびかたがちがう」【話題になった投稿】実際の投稿職場での驚きのヒトコマについてXに紹介したSJさん（@sekisekisekky2）。電話についた記号の認識が、世代によって違ったと言及しています。製造業に従事されているSJさんですが、倍ほど年齢の離れた新人にこのような質問を受けました。「この“ハッシュタグ”って、何