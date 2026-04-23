岡山市北区奉還町で約60年間親しまれ、一時は閉店した「画廊喫茶くる実」。元店主の知人の娘が引き継いでまもなく1年を迎える。土日曜日のみの開店だが、昭和の純喫茶の雰囲気が残る落ち着いた空間と、酸味のある軽い飲み心地のコーヒーが人気を集めている。【写真】老舗の画廊喫茶「くる実」を引き継いだ26歳女性くる実を受け継いだのは備前市出身で、鳥取県智頭町で古民家カフェを運営している納夢（のうむ）安紫（あんじ）さん