数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。覚えておいて損はなし。まずは1分以内でクリアできるか挑戦してみましょう！問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。35 × 35 = □ ヒント：末尾が「5」の2乗には、十の位の数字とその「次の数字」を掛けるという面白い法則がありますよ！答えを見る↓↓↓↓