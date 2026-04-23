スネル復帰が佐々木朗希に与える影響開幕ロースター入りを逃していたドジャースのブレイク・スネル投手が、実戦復帰する見込みとなった。左腕が復帰することで首脳陣が決断を迫られるのが先発ローテーションの再編。ここまで勝ち星のない佐々木朗希投手の起用法に関する話題が再熱しており、米メディアが今後の配置について持論を展開した。2024年オフに5年1億8200万ドル（約291億円）で加入したスネルは22日（日本時間23日）