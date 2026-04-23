FC町田ゼルビアが、アジアの頂点にあと一歩まで迫っている。現地４月25日、サウジアラビアで開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの決勝で、地元のアル・アハリ・サウジと対戦する。クラブ史上初の出場ながら快進撃を続け、初優勝まで“あと１勝”という大舞台にたどり着いた。今大会で改めて注目を集めているのが、近年の日本勢の猛烈な勢いだ。前身のACLを含め、日本クラブはこれで４大