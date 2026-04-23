チェルシーに所属するブラジル代表FWエステバンの北中米ワールドカップ出場が危ぶまれている。英公共放送『BBC』によれば、現地４月18日に行なわれたプレミアリーグ第33節のマンチェスター・ユナイテッド戦（０−１）で負傷交代したエステバンは、その後の検査でハムストリングの肉離れが判明。チェルシーでの今季の残り試合をすべて欠場する予定だという。同メディアは「今回の負傷により、今夏開催されるワールドカップ出