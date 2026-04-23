十日町駅近くに2025年6月オープンした『PUNA cafe(プナカフェ)』。 アットホームな雰囲気がウリで、女性を中心に10～60代まで幅広く愛されています。店内はテーブル席のほかに、1人でも入りやすいカウンター席もあります。カフェでありながら、トンカツ定食や麻辣湯・オムライスなど食事メニューも豊富です。 なかでも一番人気は「アボカドビビンバボウル(1,480円/税込み)」。 色々