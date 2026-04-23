愛知県岡崎市の工房で、再生ガラスを利用した端午の節句の置物作りが最盛期を迎えています。 【写真を見る】再生ガラスで｢かぶと｣や｢こいのぼり｣ 端午の節句に向けて置物作り 丸みを帯びたかわいらしい形に 愛知･岡崎市 岡崎市の「岡崎ガラス工房葵」は、資源ごみで出された瓶を再利用したガラスで、季節に合わせた作品を作っていて、今は端午の節句にちなんだ商品作りが最盛期です。 「かぶと」「こいのぼり」… 丸みを帯びた