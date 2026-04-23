ロックバンド・THE ALFEEが21日、公式インスタグラムを更新。メンバーの坂崎幸之助、高見沢俊彦が、今月72歳の誕生日を迎えたことを報告し、華やかなお祝いシーンや贈り物の数々を披露した。【写真】「72歳には見えない」THE ALFEE坂崎幸之助＆高見沢俊彦の“パリピ”な誕生日※2枚目から投稿では「4月15日 17日坂崎さんと高見沢さんが、72歳のお誕生日を迎えました」とつづり、「Happy Birthday 72」と花で記された写真や