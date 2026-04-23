タレントの荒井つかさ（31）が22日、自身のSNSを更新し、今年度限りで芸能活動から引退することを発表した。【写真】引退は惜しい…圧巻のスタイルを見せた荒井つかさ＆引退報告全文荒井は近影とともに【ご報告】と題した文書を投稿。「いつも応援してくれているみんなへ」宛て、「突然のご報告になってしまうのですが、今年度をもちまして、すべての芸能活動を引退することにしました」と報告した。続けて「高校3年生からこ