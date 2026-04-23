演歌歌手新浜レオン（29）のファーストEP「New Beginning」が、22日発表のオリコン週間演歌・歌謡シングルランキング1位、同シングルランキング総合4位を獲得した。演歌・歌謡シングル作品の初週売上枚数は、ソロアーティストとしては今年度最高を記録。チャートをにぎわせる中、追撃盤のリリースも発表。こっちのけんと（29）が手掛ける「LOVEしない？」をはじめ、「ウルトラマンシリーズ60周年展」記念ソング、さらには大型タイ