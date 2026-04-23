日経平均株価が史上初めて6万円を超えました。アメリカとイランが停戦を延長し、戦闘終結に向けた協議が進むとの見方が広がって、相場を大きく押し上げています。平均株価は、取引開始直後に歴史的節目を突破しました。6万円の大台にのった平均株価は、上げ幅が一時400円を超えました。相場を押し上げたのは、アメリカのトランプ大統領によるイランとの停戦延長の表明で、AIや半導体関連銘柄が買われ、株高が進みました。証券会社