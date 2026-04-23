お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の塚地武雅（54）が22日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。“推し”について語った。この日のテーマは「運を自力で上げる方法」。運がいい方だと思うかと問われた塚地は「昨今だとBTSのライブのチケット当たりました」と打ち明けた。共演者らがプレミアチケットだと驚くと「そうですよ。プレミアだと言われている」と声を弾ませた。MCの明石家さんまが「別に