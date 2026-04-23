衆院憲法審査会＝23日午前衆院憲法審査会は23日、大規模災害に備えた緊急事態条項を巡る討議を実施した。自民党は議論が深まっているとして、次回審査会で各党が具体案を明示するよう提案した。中道改革連合は、衆院解散後の緊急時に参院が国会機能を暫定的に代行する「緊急集会」の規定が憲法にあると指摘し、参院も含めた幅広い合意形成へ検討を重ねるべきだと求めた。自民の新藤義孝氏は緊急事態条項のうち、選挙実施が困難