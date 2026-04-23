22日に岩手県大槌町の2か所で発生した山林火災は、焼けた範囲が約201ヘクタールに広がっています。22日午後2時ごろ、岩手県大槌町の小鎚地区で山林火災が発生し、午後4時半ごろには、町内の吉里吉里地区でも山林火災が発生しました。町によりますと、23日午前6時現在、焼けた範囲は2つの地区あわせて約201ヘクタールに広がり、このうち、小鎚地区では住宅など建物7棟が焼けました。また、60代の女性が避難所で転倒し、けがをしまし