お笑いコンビ、さまぁ〜ずが、22日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）にゲスト出演。コンビ改名を振り返った。さまぁ〜ずは00年、TBS系「新・ウンナンの気分は上々」の対決企画に敗れ、罰ゲームとして「バカルディ」から「さまぁ〜ず」に改名した。パーソナリティーの元テレビ東京プロデューサー佐久間宣行氏が「その場で内村（内村）さんが決めたんでしたっけ？」と尋ねると、大竹一樹