アメリカのトランプ大統領は、延長したイランとの停戦について、「時間的な制約はない」との考えを示しました。トランプ大統領は22日、FOXニュースの取材に対し、延長したイランとの停戦について、「時間的な制約はなく、最善の合意を望んでいる」と語りました。アメリカ軍によるイランへの「海上封鎖」については、「爆撃以上にイランを恐れさせている」と述べ、経済的な圧力を強める考えを示しました。これに先立ち、トランプ氏