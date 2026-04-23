中東情勢の先行きが見通せない中、東京株式市場で日経平均株価が初めて6万円を突破しました。証券会社では、歴史的節目に大きな盛り上がりを見せましたが、その後は、社員からは「乱高下しやすい局面」などと投資家に説明する姿もありました。日経平均株価は、23日朝の取引開始直後に史上初の6万円台をつけました。AIや半導体関連の株が大きく値上がりし、全体を牽引した形です。アメリカとイランの戦闘が終結していないにもかかわ