グラビアアイドルの楠エマ（26）が、23日までにインスタグラムを更新。野球観戦を報告した。楠は「まりほーってやつ？？？昨日ほぼ初のしっかり観戦してきましたvs.オリックス」と千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されたロッテ−オリックス戦を観戦したことを報告。「めちゃくちゃ楽しかった！！ホームラン出たり、アウトかと思ったらリクエストでセーフでてめちゃくちゃ楽しかったナリ勝った時には、知らないおじ様を無