Amazon傘下のゲーム配信者を中心としたライブ配信サイト・Twitchが、視聴者がブラウザからゲームを試遊できる「Game Lift」という機能をテストしていることが明らかになりました。Twitch Is Testing New Feature That Lets Players Try Out A Game In Browser - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/twitch-is-testing-new-feature-that-lets-players-try-out-a-game-in-browser/1100-6539561/クリエイター向けのプラットフ