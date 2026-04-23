ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（２５）が?暴言騒動?を釈明している。ラッシングは前日２１日（日本時間２２日）の敵地ジャイアンツ戦の守備中に走者イ・ジョンフと本塁クロスプレーとなり、ベンチに引き揚げる際に罵声を浴びせたとして波紋を広げていた。ラッシングは米メディア「カリフォルニア・ポスト」に対し「彼（イ・ジョンフ）がそのことを誤解していないことを願っています。明日（２２日）に彼に直接会ったら