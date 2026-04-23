【キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー】 4月24日より期間限定発売 価格：490円 ビーケージャパンホールディングスは、バーガーキングにおいて、「キングフュージョン パイナップル＆ワッフルサンデー」を4月24日より期間限定で発売する。価格は490円。 「キングフュージョン パイナップル＆ワッ