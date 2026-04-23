◆米大リーグロッキーズ―パドレス（２２日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が、本拠地・パドレス戦で先発し、１回表に先取点を与えるも２回以降立ち直り５回まで３安打１失点、味方も２回に４点を奪い、最近１６試合で１４勝２敗と好調なパドレスから今季２勝目への権利をゲットした。１回にメリルに中前タイムリーを許したが、その後はピシャリ。５回まで三振こそ４個ながら