【qureate ゴールデンウィークセール】 実施期間：5月13日まで qureateは、4月23日から5月13日にかけて「qureate ゴールデンウィークセール」を開催する。期間中はNintendo Switch/PC（Steam）タイトルを対象に割引を実施している。 対象タイトルの例はNintendo Switch版で「廃深2」が50％引きの1,740円、「メイド・オブ・ザ・デッド」が50％引きの1,390