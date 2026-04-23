◆米大リーグカブス７―２フィリーズ（２２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が本拠でのフィリーズ戦に「４番・右翼」で先発出場し、５回に２試合連発となる２号２ランを放つなど、２安打２打点と勝利に貢献した。２試合続けて本塁打＆マルチ安打で打率も２割７分９厘と上昇させ、好調モードに入った。４―２とリードした５回１死一塁、１ストライクから右腕・ウォーカーの２球目