【モデルプレス＝2026/04/23】4月13日に結婚を発表した元乃木坂46の和田まあやが、同月22日に自身のInstagramを更新。婚姻届の証人を明かし、反響が寄せられている。【写真】元乃木坂メン、婚姻届の証人「同期」との2ショット◆和田まあや、婚姻届の証人明かす和田は「婚姻届の証人は...親友のひなちまにお願いしました（場所は焼肉屋さん。タレや油はギリギリ付きませんでした」と元乃木坂46の樋口であることを2ショットとともに