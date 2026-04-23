【モデルプレス＝2026/04/23】モーニング娘。’26の牧野真莉愛が4月22日、自身のInstagramを更新。日本ハムや巨人、中日で活躍し同日に36歳の誕生日を迎えた中田翔選手とのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】24歳“日ハムファン”モー娘。「2人とも大人になった」日ハム選手との幼少期からの2ショット◆牧野真莉愛、中田翔選手との幼少期からの仲良し2ショットプロ野球・日本ハムの試合にも駆けつけるほどの大ファンで知