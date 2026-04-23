【モデルプレス＝2026/04/23】元SKE48の須田亜香里が4月22日、自身のInstagramを更新。テレビ朝日系列のプロ麻雀リーグ情報番組「熱闘！Mリーグ」（毎週日曜よる1時10分〜／一部地域除く）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】34歳元アイドル「シルエットが美しい」大胆スリット入り美脚コーデがセクシー◆須田亜香里、美脚映える衣装ショット公開須田は「ここ最近の＃熱闘Mリーグ ＃須田亜香里衣装」とハッシュタグ