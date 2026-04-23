【モデルプレス＝2026/04/23】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が4月21日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」出身19歳美女「セクシー」美肌透けるあみトップス姿◆榊原樹里、透けトップスコーデでUSJへ榊原は「＃ユニバ」とハッシュタグを添え、「