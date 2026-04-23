鹿児島市の路上できょう23日午前、走行中の車のフロント部分から火が出る火事がありました。 「車から煙がでた」と消防に通報 鹿児島市消防局によりますと、23日午前7時半前、鹿児島市広木2丁目を走っていた車の運転手から「車から煙がでた」と消防に通報がありました。 火はおよそ30分で消し止められましたが、。 「焦げ臭いガソリンの匂いがして、ボンネットから煙が見えた」 車には運転していた50代の男性と高校生の息子